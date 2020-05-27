27 Май 2020 2020-05-27T19:23:04+03:00

За каждый день пребывания в Японии турист сможет получить 185 долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специальные ваучеры можно будет использовать в ближайших магазинах и ресторанах

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Пандемия коронавирусной инфекции серьезно ударила по туристической индустрии Японии, поскольку в рамках ограничений был введен запрет на въезд граждан более чем из 100 стран и регионов. Более того, сорвались планы по проведению Летней олимпиады в Токио.

Для того, чтобы восстановить туриндустрию японское правительство в рамках инициативы Go To Travel разработало программу ваучеров на сумму до 185 долларов, которые ежедневно смогут получать туристы, прибывая в Японии.

Как сообщает агентство Kyodo News, ваучеры можно будет использовать в ближайших магазинах и ресторанах, но траты на саму поездку в Японию покрываться не будут. Для получения субсидии необходимо забронировать отель.

На данную инициативу было выделено 1,35 трлн иен или 12,5 млрд долларов. Ожидается, что программа начнет действовать в конце июля.

В минувший понедельник, 25 мая, премьер-министр Японии Синдзо Абэ отменил чрезвычайное положение. На данный момент в стране зарегистрировано 16 581 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 13 612 выздоровели, жертвами инфекции стали 830 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU