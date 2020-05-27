Меры поддержки самозанятых в России в связи с коронавирусом в 2020 году: какие будут действовать и когда введут

27 Май 2020 2020-05-27T19:56:36+03:00

Самозанятых приравняли к малому бизнесу и предусмотрели для них особые антикризисные мероприятия. Рассказываем о мерах поддержки самозанятых в России в связи с коронавирусом в 2020 году

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Самозанятые – относительно новое явление в России. Этот налоговый режим позволяет легально работать тем, кому раньше просто невыгодно было платить налоги: репетиторы, няни, мастера по ремонту и многие другие. И именно в силу своей самозанятости эти люди оказались под ударом кризиса, вызванного коронавирусом. У них нет начальника, который оплатит больничный или переведет на удаленную работу с сохранением зарплаты. Зато есть множество сложностей с ведением бизнеса во время эпидемии: ведь многие работы встали, а самозанятые могу рассчитывать только на то, что сами же и зарабатывают.

- В нынешних условиях борьбы с коронавирусной инфекцией представляется крайне важным поддержать деловую активность самозанятых, помочь им преодолеть негативные явления в экономике и восстановить доходы, - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. – Это тем более важно, что с 1 июля 2020 года налоговый режим самозанятых распространится на всю страну.

По оценкам властей, к концу года в России будет порядка 2 млн самозанятых.

Возврат налогов

Сразу предупредим: это касается не всех самозанятых, а лишь тех, кто первыми примеряли на себя этот налоговый режим. Это примерно 340 тысяч жителей Москвы, Татарстана, Московской и Калужской областей – там в прошлом году можно было оформиться как самозанятый. Соответственно, они уже успели заплатить налог на профессиональный доход: 4 или 6% в зависимости от того, с кем тот или иной специалист работал. Теперь эти деньги им вернут – всю сумму, уплаченную за 2019 год.

Никаких заявлений писать не нужно. Деньги придут на банковскую карту, привязанную к приложению «Мой налог». Если же у кого-то карта еще не привязана, это следует сделать.

Налоговый капитал

С налогами в этом году тоже помогут. Всем самозанятым государство предоставит так называемый налоговый капитал или бонус. Он будет равняться одному минимальному размеру оплаты труда, то есть 12 130 рублям. На эти деньги можно будет оплатить налоги, задолженности пени по налогу на профессиональный доход. В налоговой отмечают, что до конца года налоговый капитал автоматически будет применяться именно для оплаты налога самозанятых.

Информации о том, каким образом и в какие сроки будет выплачиваться налоговый капитал, пока нет: просто не успели принять соответствующую нормативную базу. Как только это случится, вся информация появится в специальном разделе на сайте ФНС и в приложении «Мой налог».

Приравняют к малому и среднему бизнесу

27 мая Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, приравнивающий самозанятых к субъектам малого и среднего бизнеса – чтобы первые могли получать такую же поддержку государства.

- Речь о финансовой и имущественной поддержке, - объяснил Вячеслав Володин. – То есть льготные ставки для аренды муниципального имущества, кредиты на льготных условиях, гранты на развитие бизнеса. А также доступ к навигатору правовых и бизнес-решений, бесплатным обучающим семинарам и огромному количеству другой полезной информации.

Обратив внимание, речь идет не о новых «коронавирусных» мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Большинство из этих механизмов самозанятым просто не нужны: зарплату они никому не платят, отчислений в страховые фонды не делают, налоговую отчетность сдают крайне просто прямо в приложении.

После того, как законопроект одобрит Совет Федерации и подпишет президент, самозанятые получат доступ к проверенным механизмам поддержки малого бизнеса:

- гарантии для обеспечения кредитов

- льготные кредиты или рефинансирование действующего займа на развитие бизнеса

- субсидирование процентной ставки по кредиту на развитие бизнеса

- льготный лизинг оборудования и другое.

Главным оператором всех этих программ выступает Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, а также региональные уполномоченные органы. Там уже готовят документы для работы с самозанятыми, чтобы запустить проекты сразу после вступления закона в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU