2020-05-27T19:57:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав: случай коронавируса не будут включать в статистику при отсутствии жалоб

Состояние будет оцениваться как "носительство"
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Министерство здравоохранения России приняло решение не включать в статистику заболеваемости случаи выявления коронавирусной инфекции при отсутствии жалоб. Такое состояние будут оценивать как "носительство".

Об этом говорится в методической рекомендации по определению первоначальной причины смерти пациентов с коронавирусной инфекцией

«Люди с положительным анализом на коронавирус, но не имеющие жалоб, не должны включаться в статистику заболеваемости» - говорится в соответствующий рекомендации ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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