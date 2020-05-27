Минздрав: случай коронавируса не будут включать в статистику при отсутствии жалоб

27 Май 2020 2020-05-27T19:57:59+03:00

Состояние будет оцениваться как "носительство"

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Министерство здравоохранения России приняло решение не включать в статистику заболеваемости случаи выявления коронавирусной инфекции при отсутствии жалоб. Такое состояние будут оценивать как "носительство".

Об этом говорится в методической рекомендации по определению первоначальной причины смерти пациентов с коронавирусной инфекцией

«Люди с положительным анализом на коронавирус, но не имеющие жалоб, не должны включаться в статистику заболеваемости» - говорится в соответствующий рекомендации ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU