Украина планирует ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

28 Май 2020 2020-05-28T04:18:14+03:00

МИД страны рассказал, что власти не хотели бы применять в Донбассе план "Б"

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о планах ликвидировать администрации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сразу же, после установления контроля Киевом в Донбассе.

По его словам, на данный момент диалог не имеет "никаких перспектив в будущей системе урегулирования". Об этом он рассказал в эфире телеканала ATR.

- Если будет безопасность, система вывода войск, будет восстановлен контроль над границами, то, где место этой оккупационной администрации? Ответ простой - нигде, - заявил МИД.

Власти Украины не хотели бы применять в Донбассе план "Б", по мнению Кулебы, о котором ранее говорили в офисе президента Владимира Зеленского, и рассматривают его в случае, если сторонам все таки не удастся договориться в течение этого года.

Напомним, в декабре 2019 года помощник украинского лидера Андрей Ермак заявил, что план "Б" по урегулированию конфликта подразумевает под собой строительство стены. В буквальном смысле. Сам Зеленский такие меры считает крайними.

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ИСТОЧНИК KP.RU