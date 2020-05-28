2020-05-28T04:40:13+03:00
Экономика

Сколько лет Россия будет обеспечена нефтью и газом, оценили эксперты

По данным Счетной палаты, запасы с учетом труднодобываемых ресурсов
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Сколько лет Россия будет обеспечена нефтью и газом, оценили экспертыСколько лет Россия будет обеспечена нефтью и газом, оценили экспертыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Специалисты Счетной палаты РФ оценили, на сколько лет в России хватит запасов добываемых природных богатств - нефти и газа.

Сообщается, что черное золото в государстве еще можно будет использовать в течение 35 лет, а без учета труднодобываемых ресурсов его хватит менее чем на 20. Газом страна обеспечена больше - на 50 лет вперед. Отмечается, что сюда не вошли данные о "сухом газе", запасы которого гораздо ниже.

В ведомстве предупреждают, что потенциал открытия новых месторождений в освоенных районах уже практически исчерпан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сколько лет Россия будет обеспечена нефтью и газом, оценили эксперты
Украина планирует ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Почему Запад запрещает обращаться к России за помощью, рассказал Лавров
США в субботу отправят России вторую партию аппаратов ИВЛ
Прогноз погоды на сегодня 28 мая 2020 года в Москве озвучили синоптики
Меркель обозначила условие для снятия с России санкций
Кого будут считать пациентом с коронавирусом по новым рекомендациям, рассказали в Минздраве
Предложены новые меры поддержки для безработных в России
«После коронавируса»: с 1 июня больницы и поликлиники Сахалина начинают принимать пациентов в плановом режиме
Рогозин рассказал о создании новой станции в космосе
Названы сроки открытия детских лагерей в России
В Москве от коронавируса скончался еще 71 пациент
Обозначены сроки существования МКС
Рогозин рассказал, зачем России высадка на Луну
Ветеринар объяснил, нужно ли лечить кошек, заразившихся коронавирусом
Первый в истории запуск Crew Dragon с астронавтами перенесли на 30 мая
Илон Маск признался, что не мечтал об отправлении на его ракете астронавтов в космос
В Греции нашли способ защитить население от коронавируса, пока вакцина еще не доступна
Рогозин: Российские космонавты высадятся на Луне после 2028 года
Московским аптекам выдали разрешения на дистанционную торговлю лекарствами
Грызлов сообщил, что Киев все дальше отходит от выполнения минских договоренностей
Трамп пригрозил закрыть соцсети за желание «заглушать» голоса консерваторов
Открытие ярмарок выходного дня после самоизоляции в Москве в 2020 году: какие площадки будут работать
Собянин: с 1 июня начинается новый этап снятия ограничений
Правила прогулок в Москве в период коронавируса: нужно ли носить маски, оформлять пропуска и где узнать график своего дома
Пропуск для занятий спортом в Москве в период самоизоляции: нужно ли оформлять, кому необходим
Порошенко вызвали на допрос по делу о прослушке его разговора с Байденом