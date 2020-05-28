Сколько лет Россия будет обеспечена нефтью и газом, оценили эксперты
По данным Счетной палаты, запасы с учетом труднодобываемых ресурсов
Сколько лет Россия будет обеспечена нефтью и газом, оценили экспертыФото: REUTERS
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Специалисты Счетной палаты РФ оценили, на сколько лет в России хватит запасов добываемых природных богатств - нефти и газа.
Сообщается, что черное золото в государстве еще можно будет использовать в течение 35 лет, а без учета труднодобываемых ресурсов его хватит менее чем на 20. Газом страна обеспечена больше - на 50 лет вперед. Отмечается, что сюда не вошли данные о "сухом газе", запасы которого гораздо ниже.
В ведомстве предупреждают, что потенциал открытия новых месторождений в освоенных районах уже практически исчерпан.
ИСТОЧНИК KP.RU