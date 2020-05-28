Попугай даст показания в суде по делу об убийстве хозяйки

28 Май 2020 2020-05-28T05:38:59+03:00

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В Буэнос-Айресе (Аргентина) суд принял решение о допросе попугая. Птица отчетливо услышала и запомнила последние слова своей убитой жильцами хозяйки.

Сообщается, что 46-летняя Элизабет Толедо сдавала комнату трем мужчинам. В 2018 году женщину изнасиловали и зверски убили. Под подозрением в совершении преступления оказались двое жильцов - 51-летний Мигель Сатуриньо Ролон и 62-летний Хорхе Рауль Альварез.

Третьему мужчине удалось снять с себя подозрения следствия после того, как было доказано его алиби. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Полицейский считает, что попугай повторял последние произнесенные жертвой слова. Сосед женщины подтвердил, что попугай регулярно повторял одну и ту же фразу. Когда один из мужчин ударил Толедо, попугай сказал: "Почему ты ударил меня". Заглянув в помещение он обнаружил только лежавшее на матрасе на полу тело Толедо и клетку с попугаем. Умершая была без одежды, а на ее трупе были заметны множество синяков.

Найденные на теле Толедо образцы ДНК, по мнению прокуроров, могут доказать причастность Альвареза к изнасилованию и, возможно, к жестокому убийству.

ИСТОЧНИК KP.RU