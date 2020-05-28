2020-05-28T06:37:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Почему опасно спешить с массовым внедрением вакцины от коронавируса, рассказал иммунолог

Врач объяснил, к каким последствиям может привести ввод сыворотки в организм
Юлия КЕКОВА
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Почему опасно спешить с массовым внедрением вакцины от коронавируса, рассказал иммунологПочему опасно спешить с массовым внедрением вакцины от коронавируса, рассказал иммунологФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим, профессор Яков Беркун предостерег от поспешного внедрения вакцины от коронавирусной инфекции.

По его мнению, разработку сыворотки сейчас ведут десятки исследовательских лабораторий разных стран. Однако изобретение "рецепта" вакцины не может гарантировать отсутствия риска побочных эффектов.

Врач, в качестве примера, рассказал о спешке с внедрением прививки в Израиле, произошедшую 10 лет назад. Она спровоцировала негативные последствия. Начав массово прививать людей от вируса, вызывающего тяжелый гастроэнтерит, медики и ученые столкнулись с непредвиденным.

- К тому моменту препарат уже прошел первую и вторую фазу испытаний, а когда его начали давать тысячам людей, то увидели, что это вызывает инвагинацию (разновидность непроходимости) кишечника, - рассказал он РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России массовая вакцинация может начаться осенью. У протестировавших на себе вакцину от инфекции ученых нашли антитела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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