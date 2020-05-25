2020-05-25T11:50:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью

У протестировавших на себе вакцину от инфекции ученых нашли антитела
Ксения АНУФРИЕВА
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Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осеньюМассовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осеньюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России в начале осени. Об этом в понедельник, 25 мая, рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он подчеркнул, что у сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии, которые добровольно протестировали на себе разрабатываемую ими вакцину, были обнаружены антитела к заболеванию.

- Мы надеемся, что массовая вакцинация начнется в начале осени. Но, естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину, будем считать, что в лучшем варианте это займет полгода, семь - девять месяцев, процесс вакцинации и ее масштабирование, - сказал глава центра.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что глава центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург вколол себе вакцину от коронавируса, разработкой которой занимается команда ученых-его коллег. Ученые уверены в своем препарате, его эффективности и безопасности. Гинцбург попросит расценивать прием вакцины не как испытание, а как полноценный этап клинических исследований вакцины, в котором примут участие и другие добровольцы.

До этого вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что российская вакцина от коронавирусной инфекции может быть готова уже осенью этого года. Первым делом, считает специалист, необходимо привить от заболевания врачей и медицинские персонал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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