2020-05-28T07:27:04+03:00
Общество

Безработных родителей предложили освободить от платы за детские сады

Послабление могут сохранить до конца 2020 года
Елена АКИМОВА
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Родителей, потерявших работу, предложили освободить от платы за детские садыРодителей, потерявших работу, предложили освободить от платы за детские садыФото: Мария ЛЕНЦ
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Член Общественной палаты (ОП) России Султан Хамзаев выступил с инициативой освободить родителей от платы за детские сады. Эта льгота коснется тех, кто потерял работу, траты на детский сад для таких семей становятся очень ощутимыми.

Мера поддержки будет очень актуальна в условиях пандемии коронавируса, уверен член ОП. Свое обращение Хамзаев направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

Общественник подчеркивает, что речь идет про бюджетные дошкольные учреждения. Обязательные платежи за услуги детских садов можно вернуть, когда ситуация с «ковидом» стабилизируется.

- Считаю целесообразным рассмотреть возможность полного освобождения от платы за услуги дошкольного образования до конца 2020 года, - цитирует RT обращение Хамзаева.

В качестве подтверждения права на льготу предлагается использовать документ о постановке на учет в государственной службе занятости в качестве безработных.

- Помощь оказывать если один из кормильцев или оба родителя потеряли работу в период самоизоляции (с 31 марта по 31 мая), - отмечается в документе.

В период пандемии предлагается ввести различные льготы для поддержки населения: обнулить некоторые налоги, заморозить пени по неоплаченным коммунальным счетам. Помимо этого, государство помогает адресно семьям с детьми и тем, кто остался без работы.

Бизнес тоже просит не забывать о нем. Например, санаториям предлагают дать антикризисные кредиты и предоставить льготные кредиты. В противном случае сфера окажется на грани банкротства, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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