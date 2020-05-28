2020-05-28T07:57:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Учёные нашли способ окончательно победить коронавирус

У переболевших COVID-19 обнаружили антитела, которые могут защитить от повторного заражения
Ася КУЗНЕЦОВА
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Ученые определили 40 антител, эффективно нейтрализующие вирус, и сосредоточились на трёх, которые делают это даже при низких концентрациях. Фото: Дмитрий Рогулин / ТАССУченые определили 40 антител, эффективно нейтрализующие вирус, и сосредоточились на трёх, которые делают это даже при низких концентрациях. Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
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В США специалисты Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке обнаружили у переболевших коронавирусом пациентов антитела, которые могут предотвратить повторное заражение COVID-19. Результаты исследования опубликованы в научном издании bioRxiv. Научная работа доказывает, что можно разработать вакцину, способную остановить распространение коронавируса.

В эксперименте участвовали 149 перенёсших коронавирус пациента. Все они сдали плазму крови, которая содержала антитела и иммунные В-клетки. Именно эти В-клетки вырабатывают антитела. Плазму соединили с обезвреженным коронавирусом.

В результате исследования учёные обнаружили, что у 33% участников эксперимента нейтрализующая способность плазмы были ниже определяемых уровней. Учёные полагают, что у этих людей организм справился с вирусом ещё на первом этапе до выработки антител благодаря врождённому иммунитету. Большинство участников исследования показали слабую или умеренную возможность нейтрализовать вирус, однако у 1% она была высокой.

Благодаря образцам этого 1% и большому количеству антител в их сыворотке учёные смогут выделить В-клетки. Клетки произведут антитела, и учёные смогут их клонировать, а затем применить для создания сильной иммунной реакции у людей.

Специалисты выявили 40 антител, которые эффективно справляются с вирусом, однако сосредоточились на трёх, которые нейтрализовали вирус даже при низких концентрациях. Сейчас их уже клонировали и готовят к клиническому исследованию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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