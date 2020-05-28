Синоптик предупредил о похолодании в первый день лета
Оставшиеся дни мая будут тёплыми, температура воздуха останется больше 20 градусов. Потепление на этой неделе произошло из-за смены типа атмосферной циркуляции в Европейской части России.
- Господство арктического воздуха прекратилось. Циклоны теперь будут приходить не с севера, как почти весь май, а с юга. Поэтому станет теплее. Хотя по-прежнему с дождями, - рассказала KP.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик также рассказала, что 28 мая, в четверг, ожидается +20 ... +22, но облачно с короткими дождями.
29 мая, в пятницу, дожди будут сильнее. Ночью выпадет до 5-10 мм осадков. Днём будет также тепло: +20 ... +22.
В субботу, 30 мая, будет ещё теплее: до +24 градусов и без осадков.
Однако 31 мая погода станет пасмурной, а температура воздуха опустится до +14 ... +19 градусов. 1 июня температура будет такой же, но солнечно и сухо.
- Первая декада июня будет нежаркой, преобладающая температура +13...+18 градусов, и с дождями. Начиная со второй декады июня установится летнее тепло, +20...+25 градусов, - добавила Татьяна Позднякова.
ИСТОЧНИК KP.RU