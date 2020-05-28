Самолёт США провёл разведку вблизи Крыма
Воздушное судно курсировало два с половиной часа в 80 км от полуострове
Cамолёт ВМС США вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенном на острове Сицилия в ИталииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon совершил длительный разведывательный полёт около Черноморского побережья России в среду, 27 мая. Об этом сообщается в мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
Сообщается также, что самолёт ВМС США вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенном на острове Сицилия в Италии. Два с половиной часа самолёт курсировал к западу от Крыма на расстоянии примерно 5,7 - 7,7 тысяч метров над международными водами Чёрного моря.
ИСТОЧНИК KP.RU