Самолёт США провёл разведку вблизи Крыма

28 Май 2020 2020-05-28T08:52:42+03:00

Cамолёт ВМС США вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенном на острове Сицилия в Италии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушное судно курсировало два с половиной часа в 80 км от полуострове

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Патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon совершил длительный разведывательный полёт около Черноморского побережья России в среду, 27 мая. Об этом сообщается в мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Сообщается также, что самолёт ВМС США вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенном на острове Сицилия в Италии. Два с половиной часа самолёт курсировал к западу от Крыма на расстоянии примерно 5,7 - 7,7 тысяч метров над международными водами Чёрного моря.

ИСТОЧНИК KP.RU