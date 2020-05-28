2020-05-28T10:53:20+03:00
Общество

В России умерли 174 пациента с коронавирусом за сутки

Смертность от новой инфекции продолжает расти
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Вирус тяжелее всего переносят люди с хроническими болезнямиВирус тяжелее всего переносят люди с хроническими болезнямиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В России за сутки от коронавируса умерли 174 человека. Такие данные на 28 мая приводит оперштаб.

Несмотря на общее снижение числа зараженных, в стране растет показатель смертности от болезни. Тяжелая форма коронавиурса возникает у людей с хроническими болезнями, пожилых. В группе повышенного риска пациенты с диабетом, болезнями почек, сердечники.

- За весь период в России от коронавируса скончалось 4 142 человека,- сообщают в оперштабе.

По данным на 28 мая инфекцию за минувшие 24 часа нашли у 8371 человека. На фоне снижения числа зараженных регионы снимают поэтапно блокировку. С 1 июня смягчат правила и в городе, где больше всего инфицированных, в Москве. Жителям разрешат гулять по графику, откроются непродовольственные магазины и салоны бытовых услуг - химчистка и ремонтные мастерские. Открываются все парки Москвы кроме Зарядья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опрос: Четверть россиян считают коронавирус выдумкой
Роспотребнадзор и Минкультуры выпустили рекомендации для кинотеатров
Еще один президент принимает "лекарство Трампа" для профилактики коронавируса
В России умерли 174 пациента с коронавирусом за сутки
«Бандитизм»: Юрий Куклачев возмутился призывами выбрасывать четвероногих друзей из-за COVID-19
Парламент Китая одобрил разработку скандального законопроекта о нацбезопасности в Гонконге
Транзит газа через газопровод Ямал - Европа вновь приостановили
Фитнес-клубы и бассейны готовы к открытию
Врач рассказала, как не заразиться коронавирусом в парикмахерской
Эксперт объяснила, куда девать использованные маски и перчатки
В Москве от коронавируса выздоровели более 70 тысяч человек
Православные верующие празднуют Вознесение Господне
С переходом на удаленку с цифровой безопасностью у компаний стало в пять раз хуже
Посольство Великобритании в КНДР закрылось
Самолёт США провёл разведку вблизи Крыма
"Кинотеатры закрыты, а семью кормить надо": звезда сериала "Мажор" готов работать доставщиком еды
Синоптик предупредил о похолодании в первый день лета
Актер Александр Обласов рассказал, почему решил креститься
Звезда "Мажора" рассказал, как шесть раз целовался с Верой Брежневой
Прогнозируемые лесные пожары этим летом могут побить рекорды 2019-го и 2010-го
Астронавты вернулись на карантин после отмены запуска Crew Dragon