В России умерли 174 пациента с коронавирусом за сутки

28 Май 2020 2020-05-28T10:53:20+03:00

Вирус тяжелее всего переносят люди с хроническими болезнями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В России за сутки от коронавируса умерли 174 человека. Такие данные на 28 мая приводит оперштаб.

Несмотря на общее снижение числа зараженных, в стране растет показатель смертности от болезни. Тяжелая форма коронавиурса возникает у людей с хроническими болезнями, пожилых. В группе повышенного риска пациенты с диабетом, болезнями почек, сердечники.

- За весь период в России от коронавируса скончалось 4 142 человека,- сообщают в оперштабе.

По данным на 28 мая инфекцию за минувшие 24 часа нашли у 8371 человека. На фоне снижения числа зараженных регионы снимают поэтапно блокировку. С 1 июня смягчат правила и в городе, где больше всего инфицированных, в Москве. Жителям разрешат гулять по графику, откроются непродовольственные магазины и салоны бытовых услуг - химчистка и ремонтные мастерские. Открываются все парки Москвы кроме Зарядья.

ИСТОЧНИК KP.RU