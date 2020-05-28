2020-05-28T11:38:27+03:00
Общество

Москва направит повторные приглашения иностранным гостям на Парад Победы

Несколько лидеров стран уже подтвердили участие
Юлия САЛЬНИКОВА
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Парад перенесли на 24 июняПарад перенесли на 24 июняФото: Агентство городских новостей "Москва"
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В Кремле повторно отправят приглашения на Парад Победы в Москве иностранным лидерам.

Место 9 мая в 2020 году торжества, приуроченные к празднованию 75-летия Победы, пройдут 24 июня. Парад с демонстрацией исторической и современной техники, колоннами воинских частей, авиашоу традиционно собирает множество зрителей, в том числе иностранных гостей.

- Москва повторно направит приглашения на парад Победы всем участникам, в том числе президенту Франции Макрону, - рассказали в МИД РФ РИА Новости

Эммануэль Макрон был первым президентом, который откликнулся в 2019 году на приглашение прилететь в Москву 9 мая. Но в этот день Парада не было из-за пандемии.

Участие в Параде уже подтвердили некоторые лидеры иностранных государств - президент Абхазии Аслан Бжания, а также президент Сербии Александр Вучич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Москва направит повторные приглашения иностранным гостям на Парад Победы
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