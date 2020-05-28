Москва направит повторные приглашения иностранным гостям на Парад Победы

28 Май 2020 2020-05-28T11:38:27+03:00

Несколько лидеров стран уже подтвердили участие

Изменить размер текста: A A

В Кремле повторно отправят приглашения на Парад Победы в Москве иностранным лидерам.

Место 9 мая в 2020 году торжества, приуроченные к празднованию 75-летия Победы, пройдут 24 июня. Парад с демонстрацией исторической и современной техники, колоннами воинских частей, авиашоу традиционно собирает множество зрителей, в том числе иностранных гостей.

- Москва повторно направит приглашения на парад Победы всем участникам, в том числе президенту Франции Макрону, - рассказали в МИД РФ РИА Новости

Эммануэль Макрон был первым президентом, который откликнулся в 2019 году на приглашение прилететь в Москву 9 мая. Но в этот день Парада не было из-за пандемии.

Участие в Параде уже подтвердили некоторые лидеры иностранных государств - президент Абхазии Аслан Бжания, а также президент Сербии Александр Вучич.

ИСТОЧНИК KP.RU