Президент Сербии подтвердил участие в Параде Победы в Москве
Еще один иностранный лидер подтвердил свое участие в Параде Победы в Москве.
Торжества в честь 75-летия Победы пройдут 24 июня, а не в мае, как обычно. Повторное приглашение отправили лидерам других стран. Свое участие в Параде подтвердил президент Сербии Александр Вучич. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве.
В Москву приедет также президент Абхазии Аслан Бжания. Еще в 2019 году о желании побывать на Параде Победы в российской столице говорил президент Франции Эммануэль Макрон, на его решение относительно новой даты может повлиять ситуация с коронавиурсом.
В Кремле допускают, что 24 будет выходным днем.
На совещании с президентом 27 мая мэр Москвы сообщил, что столица готова к репетициям и проведению Парада Победы. В городе приступают в следующим этапам снятия коронавирусных ограничений.
ИСТОЧНИК KP.RU