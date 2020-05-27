Президент Сербии подтвердил участие в Параде Победы в Москве

27 Май 2020 2020-05-27T17:35:04+03:00

Он станет почетным иностранным гостем на торжествах, которые состоятся 24 июня

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Еще один иностранный лидер подтвердил свое участие в Параде Победы в Москве.

Торжества в честь 75-летия Победы пройдут 24 июня, а не в мае, как обычно. Повторное приглашение отправили лидерам других стран. Свое участие в Параде подтвердил президент Сербии Александр Вучич. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве.

В Москву приедет также президент Абхазии Аслан Бжания. Еще в 2019 году о желании побывать на Параде Победы в российской столице говорил президент Франции Эммануэль Макрон, на его решение относительно новой даты может повлиять ситуация с коронавиурсом.

В Кремле допускают, что 24 будет выходным днем.

На совещании с президентом 27 мая мэр Москвы сообщил, что столица готова к репетициям и проведению Парада Победы. В городе приступают в следующим этапам снятия коронавирусных ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU