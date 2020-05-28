Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником всех российских пограничников и подчеркнул, что они исполняют важные задачи, поскольку в мире остаётся много угроз и рисков.
В России день пограничника празднуют 28 мая.
Президент Путин также отметил, что пограничные службы всегда принимали удар первыми.
- Сегодня мы чествуем защитников российских рубежей, мужественных и смелых людей, которые оберегают безопасность родины и наших граждан. У пограничной службы России богатая и славная история. На протяжении веков стражи рубежей Отечества всегда первыми давали отпор врагу, сражались до конца, - заявил Путин в эфире телеканала "Россия 24".
Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником.
ИСТОЧНИК KP.RU