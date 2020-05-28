28 Май 2020 2020-05-28T12:03:42+03:00

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Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником всех российских пограничников и подчеркнул, что они исполняют важные задачи, поскольку в мире остаётся много угроз и рисков.

В России день пограничника празднуют 28 мая.

Президент Путин также отметил, что пограничные службы всегда принимали удар первыми.

- Сегодня мы чествуем защитников российских рубежей, мужественных и смелых людей, которые оберегают безопасность родины и наших граждан. У пограничной службы России богатая и славная история. На протяжении веков стражи рубежей Отечества всегда первыми давали отпор врагу, сражались до конца, - заявил Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/781682" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником.

ИСТОЧНИК KP.RU