В Киеве женщина натянула на голову трусы из-за требования надеть маску на почте

28 Май 2020 2020-05-28T12:20:56+03:00

Запасных трусов у нее не оказалось, поэтому пришлось использовать те, что были на ней

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Белые трусы стали символом народного сопротивления на Украине после случая на почте.

В помещение зашла обычная женщина, отстояла, как положено, очередь, а когда подошла к операционисту, то ее отказались обслуживать из-за отсутствия маски. Тогда она спокойно и уверенно стянула с себя джинсы, затем трусы. А затем надела "защитный" оберег от вирусов и грубых почтовых работников прямо себе на голову. Затем также спокойно надела брюки.

Другие посетители смотрели на происходящее либо затылком, либо устало с украдкой - вид собравшихся на почте говорил - дело житейское, и не такое здесь бывает.

На почте в Киеве женщина надела трусы вместо маски.Не пускают в магазин, МФЦ или другую организацию без маски? Грозят штрафом, а на средства защиты нет денег? Вот вам лайфхак от жителей Украины В Киеве женщина зашла в отделение Новой почты без маски и получила замечание от сотрудницы. В ответ на это посетительница сняла штаны, нижнее белье и надела трусы на голову. Кстати, ранее в сети появился видеоролик со смешным способом сделать маску из трусов. Видео опубликовала пользователь Facebook Martina Roubkov "Вдохновения тем, у кого нет маски", - пожелала всем автор ролика. На кадрах видно, как легким движением рук обычные трусы превращаются в маску и даже в полноценный головной убор. Кто-то готов повторить?

Когда видео попало в Сеть, закрутились события. На почте вычислили сотрудника, что записал ролик и слил в интернет, его собираются уволить. К женщине в трусах претензий не имеют. Зато в Сети она стала чуть ли не народным героем. Люди делились историями, когда им тоже хотелось поступить также смело. Личность дамы установили, ей оказалась мать двоих детей, пишет The Sun.

ИСТОЧНИК KP.RU