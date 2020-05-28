2020-05-28T12:54:54+03:00
В мире

Трубоукладчик "Газпрома" встал на якорь. выйдя из германского порта Мукран

Ася КУЗНЕЦОВА
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Трубоукладчик "Газпрома" встал на якорь у германского порта МукранТрубоукладчик "Газпрома" встал на якорь у германского порта МукранФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Судно "Академик Черский", трубоукладчик "Газпрома", вышел из германского порта Мукран, где находится терминал "Северного потока - 2". Об этом сообщается в данных систем контроля передвижения морских судов.

В 6,4 километра к юго-востоку от порта трубоукладчик бросил якорь.

"Академик Черский" вернулся в из российских вод три недели назад и стоял на рейде порта Балтийск несколько дней после перехода из Находки, где трубоукладчик пополнил запасы топлива, провизии и воды. Там же судно забрало дополнительных членов экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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