2020-05-28T14:14:39+03:00
Общество

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: «Необходимо использовать все возможности для создания рабочих мест»

В регионе реализуется масштабная программа по поддержке занятости
Ксения БОГДАНОВА
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Губернатор Алексей Дюмин поручил региональному правительству искать новые возможности для создания рабочих мест. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.Губернатор Алексей Дюмин поручил региональному правительству искать новые возможности для создания рабочих мест. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.
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Глава Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал итоги совещания Владимира Путина, посвященного ситуации на рынке труда. По мнению губернатора, ответственность за безработных сегодня ложится в первую очередь на региональные власти. В Тульской области развернута масштабная программа по поддержке занятости людей, оставшихся без дохода из-за пандемии коронавируса. Во время совещания с региональным правительством по ситуации с безработицей Алексей Дюмин подчеркнул: необходимо искать новые формы занятости и использовать любые возможности устраивать людей на работу.

- Сложившаяся ситуация заставляет нас подходить к вопросам поддержки занятости максимально широко и комплексно, искать и использовать все возможности для создания рабочих мест. Предлагать людям не только постоянную, но и временную, сезонную, разовую работу. Развивать дистанционные формы работы, об актуальности которых сегодня говорил президент, - подчеркнул Алексей Дюмин. - Только при таком подходе мы сможем стабилизировать ситуацию на рынке труда.

Как отметил губернатор, задача властей — понять запросы каждого человека, оставшегося без работы, и постараться удовлетворить их. Алексей Дюмин поручил региональному правительству максимально широко распространить среди жителей области информацию обо всех имеющихся вакансиях и формах профессионального обучения.

Напомним, 27 мая в ходе совещания по ситуации на рынке труда президент Владимир Путин сообщил: число безработных в России выросло до 1 млн. 900 тысяч человек. Глава государства предложил выплачивать пособие по безработице в размере 12 130 рублей в том числе и индивидуальным предпринимателям, вынужденным закрыть свой бизнес из-за пандемии COVID-19. Всем гражданам, потерявшим работу из-за коронавируса, пособия будут выплачиваться еще три месяца.

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