Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: «Необходимо использовать все возможности для создания рабочих мест»
Глава Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал итоги совещания Владимира Путина, посвященного ситуации на рынке труда. По мнению губернатора, ответственность за безработных сегодня ложится в первую очередь на региональные власти. В Тульской области развернута масштабная программа по поддержке занятости людей, оставшихся без дохода из-за пандемии коронавируса. Во время совещания с региональным правительством по ситуации с безработицей Алексей Дюмин подчеркнул: необходимо искать новые формы занятости и использовать любые возможности устраивать людей на работу.
- Сложившаяся ситуация заставляет нас подходить к вопросам поддержки занятости максимально широко и комплексно, искать и использовать все возможности для создания рабочих мест. Предлагать людям не только постоянную, но и временную, сезонную, разовую работу. Развивать дистанционные формы работы, об актуальности которых сегодня говорил президент, - подчеркнул Алексей Дюмин. - Только при таком подходе мы сможем стабилизировать ситуацию на рынке труда.
Как отметил губернатор, задача властей — понять запросы каждого человека, оставшегося без работы, и постараться удовлетворить их. Алексей Дюмин поручил региональному правительству максимально широко распространить среди жителей области информацию обо всех имеющихся вакансиях и формах профессионального обучения.
Напомним, 27 мая в ходе совещания по ситуации на рынке труда президент Владимир Путин сообщил: число безработных в России выросло до 1 млн. 900 тысяч человек. Глава государства предложил выплачивать пособие по безработице в размере 12 130 рублей в том числе и индивидуальным предпринимателям, вынужденным закрыть свой бизнес из-за пандемии COVID-19. Всем гражданам, потерявшим работу из-за коронавируса, пособия будут выплачиваться еще три месяца.