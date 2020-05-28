Роспотребнадзор разрешил футбольные матчи с болельщиками с 21 июня
Роспотребнадзор согласовал c РПЛ (Российская премьер-лига) возможность проведения футбольных матчей с болельщиками с 21 июня.
Как сообщает TVC+, на первом этапе заполнено должно быть не больше 10 процентов мест на трибунах.
Чемпионат России прервали из-за пандемии коронавируса. Спортсмены ушли в изоляцию, болельщики остались ждать 21 июня - на эту дату назначили возобновление сезона, но до последнего никто не знал, в каком формате пройдут игры.
Ранее в футбольных клубах попросили вернуть болельщиков на стадион. Игры без зрителя не дадут спортсменам настроиться на ту же волну, не будет поддержки от фанатов. Финансовые потери от отсутствия болельщиков составят 400-500 миллионов рублей, дал предварительный прогноз член Совета директоров футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин в интервью "Комсомольской правде".
ИСТОЧНИК KP.RU