2020-05-28T18:04:07+03:00
Общество

«Подонки есть в каждой стране»: политолог охарактеризовал чешский календарь с портретами нацистов

На страница издания можно увидеть Адольфа Гитлера, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и доктора Йозефа Менгеле.
Елена АКИМОВА
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В Чехии выпустили календарь со снимками нацистовВ Чехии выпустили календарь со снимками нацистовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Чешское издательство "Наше Войско" выпустило календари с портретами Адольфа Гитлера, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и доктора Йозефа Менгеле.

Подобный шаг – попытка заработать денег, хулиганский эпатаж и не стоит обращать на него внимания, уверен политолог Дмитрий Солонников.

- Подонки есть в каждой стране, которые пытаются привлечь к себе внимание. У кого есть деньги, он издает календари. У кого нет – действует проще, - комментирует Пятому каналу эксперт.

Он с сожалением признает, что подобные примеры эпатажа общественного мнения встречаются и в России. Мы слышим истории, как кто-то тушит Вечный огонь, а в Кронштадте на могиле солдат пожарили сосиски.

- Такие же подонки размещают фотографии нацистов на сайте „Бессмертного полка“. Ситуация с календарем – это аналогичный случай, - заключил Солонников.

Ранее в Следственном комитете установили IP-адреса людей, опубликовавших фото нацистов во время онлайн-акции "Бессмертный полк". Среди фото нашли снимки фото лидеров нацистской Германии, в том числе Гитлера и Гиммлера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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