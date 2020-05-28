2020-05-28T18:50:08+03:00
Общество

Свободного доступа к Красной площади 24 июня в День Парада не будет

Собянин рассказал о проведении парада в столице
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Свободного доступа к Красной площади 24 июня в День Парада не будетСвободного доступа к Красной площади 24 июня в День Парада не будетФото: Агентство городских новостей "Москва"
Изменить размер текста:

Свободного доступа к Красной площади 24 июня в День Парада, посвященные 75-летию Победы, не будет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Московский мэр напомнил, что Красная площадь имеет свои ограничения, и всегда на день парада приходили по пригласительным билетам. «В этот раз ситуация более сложная. Конечно, свободного доступа там не будет», - отметил он в эфире телеканала «Россия 24»

Напомним, накануне президент России Владимир Путин назвал дату парада и шествия Бессмертный полк, которые пройдут в этом году не весной, а летом 24 июня. На совещании с российским лидером столичный сообщил о полной готовности Москвы к проведению Парада Победы.

Как писал сайт kp.ru, в Кремле отправят повторные приглашения иностранным лидерам на День Победы в Москве. Участие в Параде уже подтвердили некоторые лидеры иностранных государств. Среди них президент Абхазии Аслан Бжания, а также сербский лидер Александр Вучич.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Топ-менеджмент госкомпаний могут обязать раскрывать свои доходы
Названы регионы, где цены на жилье рухнули во время самоизоляции
Евросоюз продлил санкции против Сирии на год
Свободного доступа к Красной площади 24 июня в День Парада не будет
"Нам еще ждать и ждать": Эксперт рассказал, когда появится первая 6G-сеть
Умерла Мария Пескова, сестра писателя и легендарного журналиста "Комсомольской правды"
Трамп назвал коронавирус очень плохим «подарком» из Китая
«Подонки есть в каждой стране»: политолог охарактеризовал чешский календарь с портретами нацистов
ФТС сообщила, когда вступит в силу запрет на ввоз топлива
В США нашли стюардессу двойника Меган Маркл
Трамп назвал смерть 100 тысяч американцев от коронавируса "печальной вехой"
Компания блогеров устроила стрельбу на проводах друга в армию
Врач из Коммунарки считает, что лучше не бегать совсем, чем бегать в маске
США могут отозвать свою подпись из Договора о запрещении ядерных испытаний
Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума
Академик РАН рассказал об опасности масок и перчаток
О погоде в Москве на 29 мая 2020 года рассказали синоптики
Собянин: пик распространения коронавируса в Москве позади
Появилось видео падения метеорита в Армении
Роспотребнадзор надеется, что вакцину от коронавируса получат до второй волны
Собянин: в мае статистика по смертности от коронавируса будет больше
Режим ограничений в Москве может сохраниться до появления вакцины от коронавируса
МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре и ливне в пятницу
Москвичей призвали не рассчитывать на коллективный иммунитет к коронавирусу
«Пандемия повлияла на ситуацию с аварийностью»: в России значительно сократилось число ДТП
Названо условие для открытия парикмахерских в Москве