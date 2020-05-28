28 Май 2020 2020-05-28T18:50:08+03:00

Свободного доступа к Красной площади 24 июня в День Парада не будет Фото: Агентство городских новостей "Москва"

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Свободного доступа к Красной площади 24 июня в День Парада, посвященные 75-летию Победы, не будет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Московский мэр напомнил, что Красная площадь имеет свои ограничения, и всегда на день парада приходили по пригласительным билетам. «В этот раз ситуация более сложная. Конечно, свободного доступа там не будет», - отметил он в эфире телеканала «Россия 24»

Напомним, накануне президент России Владимир Путин назвал дату парада и шествия Бессмертный полк, которые пройдут в этом году не весной, а летом 24 июня. На совещании с российским лидером столичный сообщил о полной готовности Москвы к проведению Парада Победы.

Как писал сайт kp.ru, в Кремле отправят повторные приглашения иностранным лидерам на День Победы в Москве. Участие в Параде уже подтвердили некоторые лидеры иностранных государств. Среди них президент Абхазии Аслан Бжания, а также сербский лидер Александр Вучич.

ИСТОЧНИК KP.RU