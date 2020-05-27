Собянин: К проведению Парада Москва полностью готова
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил о полной готовности столицы к проведению Парада Победы.
Напомним, торжества, посвященные 75-летию Победы, пройдут в этом году не весной, а летом из-за пандемии коронавируса. Накануне Владимир Путин назвал дату парада и шествия Бессмертный полк.
На совещании 27 мая Сергей Собянин сообщил, что в столице готовы приступить к репетициям, а 24 июня - провести Парад.
Москва считается наиболее пострадавшим от пандемии городом страны, но властям удалось не допустить критичексой ситуации с медицине, когда больных резко становится так много, что на всех не хватает ни медиков, ни техники. Президент Владимир Путин похвалил московские власти за работу по борьбе с новым опасным заболеванием, а также попросил отправить московских врачей в регионы, где ситуация с болезнью, все еще остается сложной.
Собянин: К проведению Парада Москва полностью готова.
ИСТОЧНИК KP.RU