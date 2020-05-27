27 Май 2020 2020-05-27T16:47:08+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил о полной готовности столицы к проведению Парада Победы.

Напомним, торжества, посвященные 75-летию Победы, пройдут в этом году не весной, а летом из-за пандемии коронавируса. Накануне Владимир Путин назвал дату парада и шествия Бессмертный полк.

На совещании 27 мая Сергей Собянин сообщил, что в столице готовы приступить к репетициям, а 24 июня - провести Парад.

Москва считается наиболее пострадавшим от пандемии городом страны, но властям удалось не допустить критичексой ситуации с медицине, когда больных резко становится так много, что на всех не хватает ни медиков, ни техники. Президент Владимир Путин похвалил московские власти за работу по борьбе с новым опасным заболеванием, а также попросил отправить московских врачей в регионы, где ситуация с болезнью, все еще остается сложной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/781584" frameborder="0"></iframe> Собянин: К проведению Парада Москва полностью готова.

ИСТОЧНИК KP.RU