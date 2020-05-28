Поставщик рассказал, почему некоторые регионы отказались от закупок российских аппаратов ИВЛ

28 Май 2020 2020-05-28T20:25:45+03:00

Еще в прошлом году несколько региональных Минздравов в последний момент не стали закупать «АВЕНТЫ-М»

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В прошлом году несколько региональных Минздравов в последний момент не стали закупать российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», которые 12 мая были запрещены после двух пожаров подряд в московской и питерской больницах. «КП» выяснила подробности этого произошедшего у поставщиков отечественного оборудования.

Так Минздрав Новосибирской области в июне проводит аукцион на 13 аппаратов почти на 26 миллионов рублей. Выигрывает ООО «Марксон», который собирается поставить «Авенты-М». В августе подписывается контракт, а уже в декабре ведомство его расторгает.

«Сам не догадываешься, что произошло? Мы в этих закупках были лишние, все изначально было заточено на другого поставщика», - заявил представитель ООО «Марксон» Евгений Жуков, предположив, что «когда врачи узнали, на чем придется работать, за головы взялись», «хотели «Мерседес», а получили «Жигули»».

Жуков рассказал, что после произошедшего на сайте закупок вместо наших 13 аппаратов «Авенты-М» стоимостью 2,2 миллиона каждый (при базовой цене в 1,8 миллиона), Минздрав Новосибирской области закупает 90 аппаратов ИВЛ уже китайского производства за 2,6 миллиона при базовой цене 850 тысяч. «Неплохой навар!», - отметил представитель ООО «Марксон».

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ИСТОЧНИК KP.RU