В Швейцарии разрешат работу проституток, но в безопасных позах и перчатках
В Швейцарии разрешат работу проституток, но они должны будут соблюдать определенные требования безопасности, а их клиенты больше не смогут сохранять анонимность – их данные будут храниться в базе как минимум четыре недели на случай, если девушка заразятся коронавирусной инфекцией.
Как передает Daily Mail, работать проститутки должны будут в коленно-локтевой позе, а во время секса втроем им придется надевать перчатки, а по возможности носить маски и менять простыни для каждого нового клиента.
На данный момент в Швейцарии подтверждено 30 761 случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 28 тысяч человек уже выздоровели, а жертвами инфекции стали почти 2 тысячи инфицированных.
Напомним, ранее в Германии проститутки пожаловались на закрытие борделей из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, а также проблемы с возвращением домой в связи с закрытием границ.
ИСТОЧНИК KP.RU