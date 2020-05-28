2020-05-28T20:58:17+03:00
В мире

В Швейцарии разрешат работу проституток, но в безопасных позах и перчатках

При этом клиенты больше не смогут сохранять анонимность
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Швейцарии разрешат работу проституток, но в безопасных позах и перчаткахВ Швейцарии разрешат работу проституток, но в безопасных позах и перчаткахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Швейцарии разрешат работу проституток, но они должны будут соблюдать определенные требования безопасности, а их клиенты больше не смогут сохранять анонимность – их данные будут храниться в базе как минимум четыре недели на случай, если девушка заразятся коронавирусной инфекцией.

Как передает Daily Mail, работать проститутки должны будут в коленно-локтевой позе, а во время секса втроем им придется надевать перчатки, а по возможности носить маски и менять простыни для каждого нового клиента.

На данный момент в Швейцарии подтверждено 30 761 случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 28 тысяч человек уже выздоровели, а жертвами инфекции стали почти 2 тысячи инфицированных.

Напомним, ранее в Германии проститутки пожаловались на закрытие борделей из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, а также проблемы с возвращением домой в связи с закрытием границ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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