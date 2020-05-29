Коронавирус в Московской области, последние новости на 29 мая 2020: открыли парки и все магазины площадью до 400 метров

29 Май 2020 2020-05-28T22:15:29+03:00

С 29 мая в Подмосковье откроются все парки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Московской области на 29 мая 2020

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о новых послаблениях «карантинного режима». Ранее, напомним, в регионе разрешили работать всем промышленным предприятиям, запустили стройки жилых домов и объектов социалки.О главном:

- С 29 мая в Подмосковье откроются все парки. При этом детские и спортивные площадки на них пока еще будут закрыты.

- Заработают все непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров. При этом крупные строительные супермаркеты могут работать без ограничений. Единственные условия для посетителей: ходим в масках, соблюдаем социальную дистанцию.

- С 1 июня МФЦ начнут обслуживать физических лиц (с нынешнего понедельника они возобновили работу только да юрлиц), но пока это касается только получения бумажных справок и прочих услуг, которые нельзя получить через Интернет.

Все прочие введенные в Московской области ограничения, как и было объявлено ранее, будут действовать до 14 июня. То есть, торговые центры, кафе и парикмахерские остаются по-прежнему закрыты.

При этом губернатор отметил, что заболеваемость в Подмосковье снижается, но медленно.

Напомним, с начала эпидемии по сей день ковид в Московской области подтвердили у 36,7 тысяч человек. В пятерке муниципалитетов с наибольшим числом заболевших - Подольск (2080 человек с подтвержденным ковидом), Красногорск (1890), Королев (1791), Одинцово (1682), Люберцы (1429).

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ИСТОЧНИК KP.RU