Впервые за 124 года отменен Бостонский марафон
Бостонский марафон впервые отменен за всю свою 124-летнюю историю существования. Такое решение организаторы забега озвучили в связи с пандемией коронавируса.
- Для нас главным приоритетом по-прежнему является сохранение здоровья сообщества, а также наших сотрудников, участников, волонтеров, зрителей и болельщиков, - рассказал исполнительный директор Бостонского марафона Том Грилк.
Изначально в 2020 году спортивное событие должно было состояться 20 апреля, а вскоре стало известно о его переносе на 14 сентября.
Отмечается, что всем участникам, зарегистрировавшимся на забег, будут возмещены расходы на вступительные взносы. Также каждый желающий в праве получить возможность принять участие в виртуальной версии марафона - нужно самостоятельно пробежать дистанцию и предоставить соответствующие подтверждения о времени.
Прошедшие виртуальный марафон спортсмены в дальнейшем получат официальную программу Бостонского марафона, футболку, нагрудник бегуна и медаль.
ИСТОЧНИК KP.RU
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