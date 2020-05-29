Впервые за 124 года отменен Бостонский марафон

29 Май 2020 2020-05-29T01:02:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Бостонский марафон впервые отменен за всю свою 124-летнюю историю существования. Такое решение организаторы забега озвучили в связи с пандемией коронавируса.

- Для нас главным приоритетом по-прежнему является сохранение здоровья сообщества, а также наших сотрудников, участников, волонтеров, зрителей и болельщиков, - рассказал исполнительный директор Бостонского марафона Том Грилк.

Изначально в 2020 году спортивное событие должно было состояться 20 апреля, а вскоре стало известно о его переносе на 14 сентября.

Отмечается, что всем участникам, зарегистрировавшимся на забег, будут возмещены расходы на вступительные взносы. Также каждый желающий в праве получить возможность принять участие в виртуальной версии марафона - нужно самостоятельно пробежать дистанцию и предоставить соответствующие подтверждения о времени.

Прошедшие виртуальный марафон спортсмены в дальнейшем получат официальную программу Бостонского марафона, футболку, нагрудник бегуна и медаль.

ИСТОЧНИК KP.RU