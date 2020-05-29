Судно "Академик Черский" покинуло германский порт Мукран

29 Май 2020 2020-05-29T03:38:48+03:00

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Судно "Академик Черский", трубоукладчик "Газпрома", вышел из германского порта Мукран, где находится терминал "Северного потока - 2". Об этом стало известно из данных систем контроля передвижения морских судов.

Примерно в 6,4 километра к юго-востоку от порта трубоукладчик бросил якорь на дно.

"Академик Черский" вернулся из российских вод три недели назад и стоял на рейде порта Балтийск несколько дней после перехода из Находки, где пополнил запасы топлива, провизии и воды. К слову, также на судно прибыли дополнительные члены экипажа.

Напомним, сайт kp.ru писал, что в 2015 году "Газпром" выкупил судно "Академик Черский" Это было необходимо для независимости от иностранных подрядчиков, а также в целях снизить риски от санкций во время строительства новых экспортных газопроводов.

Затем спустя два года судно пришло в Россию. С того времени его хорошо модернизировали и дооснащали на Находкинском судоремонтном заводе.

ИСТОЧНИК KP.RU