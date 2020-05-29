2020-05-29T05:04:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Избавит ли вакцина Москву от режима ограничений, рассказал Собянин

Мэр столицы призвал не забегать вперед
Юлия КЕКОВА
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Избавит ли вакцина Москву от режима ограничений, рассказал СобянинИзбавит ли вакцина Москву от режима ограничений, рассказал СобянинФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Режим самоизоляции и санитарных ограничений в Москве, введенных в связи с распространением коронавируса, скорее всего будет длиться до появления вакцины от covid--19. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник призвал не забегать вперед и соблюдать установленные в городе правила.

- Я боюсь, что режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго - до того, как мы не получим вакцину от вируса, - рассказал глава Москвы.

- Если мы будем забегать вперед, то это может привести к откату всего того, что было сделано, - отметил Собянин, отвечая на вопрос о возможности открытия парикмахерских и фитнес-клубов.

Ранее сайт kp.ru писал, что мэр столицы подписал указ о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 июня. Однако в документе также говорится о многих изменениях, которые вступят в силу с 1 июня. Среди них - возможность прогулок и посещения парков, занятия спортом на свежем воздухе и открытие некоторых магазинов.

Собянин: Для того, чтобы минимизировать риски мы ввели обязательный перчаточно-масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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