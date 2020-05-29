2020-05-29T05:35:05+03:00
Общество

Предложено запретить россиянам увольнения во время пандемии

В документе прописаны и другие важные пункты для граждан
Юлия КЕКОВА
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Предложено запретить россиянам увольнения во время пандемииПредложено запретить россиянам увольнения во время пандемииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Министерство труда и социальной защиты России разработало проект об особом порядке увольнения сотрудников, изменении их обязанностей и условиях режима простоя в период пандемии коронавируса.

Сообщается, что Минтруд предлагает Правительству впервые воспользоваться временным правом регулировать трудовые отношения. Такая инициатива рассматривает только для текущего, 2020 года.

Отмечается, что необходимо рассмотреть возможность установить, что в период вынужденной приостановки деятельности компаний из-за введенных ограничений работников нельзя будет отправлять в простой или увольнять по инициативе работодателя.

Кроме всего этого, в документе уточняется, что временная нетрудоспособность из-за карантина не будет являться основанием для продления или перенесения его отпуска (согласно статье 124 ТК РФ, при заболевании работника в отпуске дни отпуска могут быть продлены на время больничного), пишет РБК со ссылкой на документ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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