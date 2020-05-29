Врач рассказал, как избежать заражения в общетвенных местах

29 Май 2020 2020-05-29T07:43:36+03:00

Кандидат медицинских наук объяснил, как вести себя в кинтеатре, спортзале и торговом центре

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Ношение маски и перчаток, а также соблюдение дистанции необходимо везде, несмотря на проведение санитарной обработки помещений, предупредил клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

После открытия развлекательных и спортивных заведений людям придётся отказаться от еды инапитков в кинотеатрах, тренироваться в перчатках, не приближаясь друг к другу к не брызгать духи из пробников в косметических магазинах, рассказал Кондрахин "Вечерней Москве".

ИСТОЧНИК KP.RU