2020-05-29T07:43:36+03:00
Общество

Врач рассказал, как избежать заражения в общетвенных местах

Кандидат медицинских наук объяснил, как вести себя в кинтеатре, спортзале и торговом центре
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
В торговом центре следует осторожно относиться к посещению косметических магазинов, считает специалистВ торговом центре следует осторожно относиться к посещению косметических магазинов, считает специалистФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Ношение маски и перчаток, а также соблюдение дистанции необходимо везде, несмотря на проведение санитарной обработки помещений, предупредил клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

После открытия развлекательных и спортивных заведений людям придётся отказаться от еды инапитков в кинотеатрах, тренироваться в перчатках, не приближаясь друг к другу к не брызгать духи из пробников в косметических магазинах, рассказал Кондрахин "Вечерней Москве".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врач рассказал, как избежать заражения в общетвенных местах
В Госдуме раскритиковали слова американского посла о водной блокаде Крыма
Последние новости на утро 29 мая 2020: Минтруд предложил запретить увольнения во время пандемии коронавируса
В России сократилось число детей-сирот
Семь видов кожных реакций при COVID-19, назвали ученые
Коронавирус в Московской области, последние новости на 29 мая 2020: открыли парки и все магазины площадью до 400 метров
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 29 мая 2020 года составило 36 730 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 29 мая 2020 года увеличилось до 2 330 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 29 мая 2020: эксперты объяснили, сколько москвичей на самом деле умерло от болезни
Число заболевших коронавирусом в Москве на 29 мая 2020 года составило 173 497 человека