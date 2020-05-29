2020-05-29T09:12:04+03:00
Общество

Кузнецова предложила ужесточить продажу лекарственных препаратов для абортов

И улучшить финансирование больниц, где заинтересованы в сохранении жизни ребенка
Елена АКИМОВА
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Анна Кузнецова предложила ужесточить продажу лекарств для проведения абортовАнна Кузнецова предложила ужесточить продажу лекарств для проведения абортовФото: Елена КРИВЯКИНА
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с рядом предложений, которые помогут улучшить демографическую ситуацию в стране и позитивно скажутся на жизни детей.

Омбудсмен уверена, что нужно ограничить продажу абортируемых лекарственных препаратов в аптеках. Об этом говорится в докладе детского омбудсмена за 2019 год, оказавшемся в распоряжении «Известий» 29 мая.

- Это защитит право ребенка на жизнь ребенка, - говорится в документе.

В связи с этим правительству предлагается «принять дополнительные меры, направленные на ограничение продажи в аптеках абортируемых лекарственных препаратов».

Еще одним нововведением, которое поможет в сохранении беременности, может стать пересмотр финансирования лечебных учреждений.

Кузнецова предлагает улучшить положение тех медучреждений, которые будут заинтересованы в сохранении жизни ребенка, а не в проведении платной процедуры по прерыванию беременности.

Еще одно предложение от омбудсмена затрагивает вопросы насилия над детьми. Уполномоченный предлагает создать единый реестр педофилов и организовать пожизненный административный надзор за ними после их освобождения из мест лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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