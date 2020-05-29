Десткий омбудсмен призвала ввести пожизненный надзор за педофилами

29 Май 2020 2020-05-29T09:20:30+03:00

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За педофилами после их освобождения из мест лишения свободы необходимо установить бессрочный административный надзор, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Омбудсмен сообщила в своём ежегодном докладе, что в Польше, Австрии, Казахстане и США уже создали электронные ресурсы, которые позволяют отслеживать информацию о тех, кто ранее отбывал уголовное наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU