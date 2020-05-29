Десткий омбудсмен призвала ввести пожизненный надзор за педофилами
Анна Кузнецова считает, что необходим административный контроль освобождённых преступников
Анна Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофиламиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За педофилами после их освобождения из мест лишения свободы необходимо установить бессрочный административный надзор, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Омбудсмен сообщила в своём ежегодном докладе, что в Польше, Австрии, Казахстане и США уже создали электронные ресурсы, которые позволяют отслеживать информацию о тех, кто ранее отбывал уголовное наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
ИСТОЧНИК KP.RU