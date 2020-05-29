Детский омбудсмен озвучила рейтинг самых насущных проблем и бед
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова составила рейтинг проблем, с которыми к ней обращаются чаще всего.
Рейтинг детских проблем:
Помощь в суде – 37,1%,
Трудности с получением образования – 30%,
Охрана здоровья,
Жилищные вопросы,
Право жить и воспитываться в семье,
- Очень много нареканий возникает к деятельности органов опеки и попечительства. Мы об этом говорили, будем говорить и не прекратим настаивать на реформировании этой структуры, - поясняет Кузнецова «Российской газете».
В период самоизоляции картина обращений несколько поменялась. За месяцы пандемии в аппарат детского уполномоченного поступило почти две тысячи обращений.
На что жаловались:
Трудности с получением выплат, льгот, продуктовых наборов,
Невозможность вернуться домой из-за границы,
Потеря работы,
Проблемы в детских домах,
Жестокое обращение.
- Детские обращения – наша боль. Мы получили коллективные письма из детских домов в Татарстане и Воронеже. Некоторые писали в отчаянии, что не могут наладить контакт с воспитателями, им запретили любые встречи с родственниками. У таких историй нет готовых рецептов, с ними нужно работать осторожно, будто идешь по минному полю, - говорит омбудсмен.
Что касается жестокости, то Анна Кузнецова уверена – карантин был нашем тестом на человечность, он успешно пройден. Все страшные истории: Айша из Ингушетии, Любочка из заваленной мусором квартиры, мальчик из Мончегорска – это докарантинные истории.
- И это про бездействие уполномоченных структур, а не про карантин! Любое насилие отрицательно, но важно верно диагностировать заболевание, прежде чем его лечить. Нам хочется искать легких ответов: "карантин виноват!", но давайте искать истинные причины, - заключила Кузнецова.
ИСТОЧНИК KP.RU