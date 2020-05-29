Муж звезды "Москва слезам не верит" умер от коронавируса

29 Май 2020 2020-05-29T11:07:21+03:00

Режиссёр Самвел Гаспаров скончался на 82-м году жизни

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В Москве скончался режиссёр Самвел Гаспаров после заражения коронавирусом, сообщил журналист Георгий Сааков.

- В Москве скончался замечательный кинорежиссер Самвел Гаспаров, уроженец Тбилиси, выпускник ВГИКа, ученик Михаила Ромма, создатель таких известных картин, как "Шестой", "Забудьте слово "смерть", "Хлеб, золото, наган", "Без особого риска", - написал Сааков в своём Facebook.

Он также пожелал скорейшего выздоровления жене Гаспарова, Наталье Вавиловой.

Напомним, Вавилова сыграла Александру, дочь главной героини картины "Москва слезам не верит".

- Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел... Скорейшего выздоровления его супруге, актрисе Наталье Вавиловой, глубокие соболезнования нашей Аннушке, всем родным и близким. Светлая память!, - добавил журналист.

ИСТОЧНИК KP.RU