Умер Энтони Джеймс, знаменитый кинозлодей
В минувший вторник, 26 мая, из жизни ушел знаменитый кинозлодей – актер Энтони Джеймс (Джимми Энтони). Он умер на 78-м году жизни.
Как передает издание Variety, причиной смерти стал рак.
«Только что узнал, что Энтони Джеймс, один из величайших персонажей всех времен и народов, скончался пару дней назад. Он делал плохое, а на самом деле-хорошее», - написал сценарист Шейн Биттерлинг на своей странице в Twitter.
Энтони Джеймс был известен своими ролями злодеев в голливудском кино, а также игрой в вестернах. Он снимался в таких фильмах, как «Голый пистолет 2 ½», «Непрощенный», «Полуночная жара», а также «Тайны отца Даулинга».
Кроме того, актер известен своими ролями в сериалах. Его можно увидеть в сериалах «Коломбо», «Звездный путь: следующее поколение», «Женаты и с детьми», также он играл в «Старски и Хатч» и «Ангелы Чарли».
ИСТОЧНИК KP.RU