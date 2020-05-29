2020-05-29T15:31:26+03:00
Звезды

Умер Энтони Джеймс, знаменитый кинозлодей

Энтони Джеймс умер на 78-м году жизни
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Умер Энтони Джеймс, знаменитый кинозлодейУмер Энтони Джеймс, знаменитый кинозлодейФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

В минувший вторник, 26 мая, из жизни ушел знаменитый кинозлодей – актер Энтони Джеймс (Джимми Энтони). Он умер на 78-м году жизни.

Как передает издание Variety, причиной смерти стал рак.

«Только что узнал, что Энтони Джеймс, один из величайших персонажей всех времен и народов, скончался пару дней назад. Он делал плохое, а на самом деле-хорошее», - написал сценарист Шейн Биттерлинг на своей странице в Twitter.

Энтони Джеймс был известен своими ролями злодеев в голливудском кино, а также игрой в вестернах. Он снимался в таких фильмах, как «Голый пистолет 2 ½», «Непрощенный», «Полуночная жара», а также «Тайны отца Даулинга».

Кроме того, актер известен своими ролями в сериалах. Его можно увидеть в сериалах «Коломбо», «Звездный путь: следующее поколение», «Женаты и с детьми», также он играл в «Старски и Хатч» и «Ангелы Чарли».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россиян призвали воздерживаться от планирования зарубежного отдыха
Рамзан Кадыров опроверг заявления о его полете в Москву
Суд арестовал картины русских художников из частной коллекции Порошенко
Суд принял решение о взыскании с Захарченко незаконно полученные 320 тыс. долларов
Умер Энтони Джеймс, знаменитый кинозлодей
Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, засчитают день работы за три
Открытие торговых центров в Москве в 2020 году: власти назвали официальную дату
Оксана Пушкина раскритиковала идею ограничения абортов в России
Умерла актриса Ирм Херманн, звезда фильмов Фассбиндера
Четыре женщины предъявили новые обвинения Харви Вайнштейну в изнасиловании
Мишустин: Россия будет очень осторожно смягчать ограничения
Мишустин включил СМИ в список пострадавших отраслей
В случае второй волны карантина россиянам массово потребуется помощь психологов
Минтруд предложил компаниям покупать маски работникам за счёт страховых взносов
В Госдуме сообщили, когда можно открывать российские пляжи
Россияне, застрявшие в марте на круизном лайнере у берегов США, получили билеты домой
Трамп заявил, что мог бы закрыть Twitter
Испугавшись летней жары, москвичи сметают в магазинах кондиционеры и вентиляторы
Трамп заявил о слабости мэра Миннеаполиса и обещает взять контроль на себя
В Томской области режим самоизоляции продлевается до 15 июня
В Вологодскую область поступили экспресс-тесты на коронавирус
Россияне стали чаще страдать от тромбозов в самоизоляции
Муж звезды "Москва слезам не верит" умер от коронавируса
Сколько россияне едят рыбы в год?
Санитара-волонтера ранили в детском доме в Клину
Онищенко напомнил об очаге распространения коронавируса в подъездах
В России 232 человека умерли от коронавируса за прошедшие сутки