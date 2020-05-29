Умер Энтони Джеймс, знаменитый кинозлодей

29 Май 2020 2020-05-29T15:31:26+03:00

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В минувший вторник, 26 мая, из жизни ушел знаменитый кинозлодей – актер Энтони Джеймс (Джимми Энтони). Он умер на 78-м году жизни.

Как передает издание Variety, причиной смерти стал рак.

«Только что узнал, что Энтони Джеймс, один из величайших персонажей всех времен и народов, скончался пару дней назад. Он делал плохое, а на самом деле-хорошее», - написал сценарист Шейн Биттерлинг на своей странице в Twitter.

Энтони Джеймс был известен своими ролями злодеев в голливудском кино, а также игрой в вестернах. Он снимался в таких фильмах, как «Голый пистолет 2 ½», «Непрощенный», «Полуночная жара», а также «Тайны отца Даулинга».

Кроме того, актер известен своими ролями в сериалах. Его можно увидеть в сериалах «Коломбо», «Звездный путь: следующее поколение», «Женаты и с детьми», также он играл в «Старски и Хатч» и «Ангелы Чарли».

ИСТОЧНИК KP.RU