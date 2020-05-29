Когда закончится рекордный ливень в Москве: синоптик дал прогноз
29 мая Москву и близлежащие регионы атаковал шквал проливных дождей. Только за ночь в столице выпало 15 мм осадков. Ливни продолжились и в течение дня.
- Скорее всего, мы превысим месячную норму за одни сутки. И, возможно, это будет рекорд не только этой даты – 29 мая, но и майской нормы, - рассказал ведущий специалист центра погоды Фобос Александр Синенков в эфире радио "Комсомольская правда".
Он отметил, что завтра дожди все еще будут идти, но температура повысится до 23-25 градусов. При этом уже в воскресенье москвичей ждет очередное похолодание, температура вновь опустится до 15-17 градусов.
Что касается следующей недели, то дожди будут постепенно прекращаться. Однако на резкое потепление пока рассчитывать не приходится. В дневные часы температура вряд ли превысит 20 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU