Когда закончится рекордный ливень в Москве: синоптик дал прогноз

29 Май 2020 2020-05-29T16:42:42+03:00

В субботу в Москве потеплеет до 25 градусов

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29 мая Москву и близлежащие регионы атаковал шквал проливных дождей. Только за ночь в столице выпало 15 мм осадков. Ливни продолжились и в течение дня.

- Скорее всего, мы превысим месячную норму за одни сутки. И, возможно, это будет рекорд не только этой даты – 29 мая, но и майской нормы, - рассказал ведущий специалист центра погоды Фобос Александр Синенков в эфире радио "Комсомольская правда".

Он отметил, что завтра дожди все еще будут идти, но температура повысится до 23-25 градусов. При этом уже в воскресенье москвичей ждет очередное похолодание, температура вновь опустится до 15-17 градусов.

Что касается следующей недели, то дожди будут постепенно прекращаться. Однако на резкое потепление пока рассчитывать не приходится. В дневные часы температура вряд ли превысит 20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU