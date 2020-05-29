Авиагруппировка ВС РФ в Сирии получит дополнительную акваторию и имущество
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны провести переговоры с Сирией по вопросу передачи дополнительного недвижимого имущества и акватории российской стороне. Обсуждения должны состояться при участии сотрудников МИД РФ.
Соответствующее распоряжение российского лидера опубликовано на портале нормативных документов.
Передача недвижимости и акватории возможна в рамках соглашения о размещении на сирийской территории на аэродроме Хмеймим российской авиационной группы от 26 августа 2015 года. Документ рассчитан на 49 лет и говорит о том, что на это время Сирия передает в безвозмездное пользование России участок на аэродроме и расположенные на нем объекты недвижимости.
Напомним, днем ранее, 28 мая, Евросоюз продлил санкции против Сирии на год. Согласно решению, принятому Совета Европейского союза, ограничения будут действовать до 1 июня 2021.
ИСТОЧНИК KP.RU