2020-05-29T17:57:00+03:00
Политика

Авиагруппировка ВС РФ в Сирии получит дополнительную акваторию и имущество

Путин поручил Министерству обороны России провести переговоры с Дамаском
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны провести переговоры с Сирией по вопросу передачи дополнительного недвижимого имущества и акватории российской стороне. Обсуждения должны состояться при участии сотрудников МИД РФ.

Соответствующее распоряжение российского лидера опубликовано на портале нормативных документов.

Передача недвижимости и акватории возможна в рамках соглашения о размещении на сирийской территории на аэродроме Хмеймим российской авиационной группы от 26 августа 2015 года. Документ рассчитан на 49 лет и говорит о том, что на это время Сирия передает в безвозмездное пользование России участок на аэродроме и расположенные на нем объекты недвижимости.

Напомним, днем ранее, 28 мая, Евросоюз продлил санкции против Сирии на год. Согласно решению, принятому Совета Европейского союза, ограничения будут действовать до 1 июня 2021.

ИСТОЧНИК KP.RU

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