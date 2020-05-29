2020-05-29T18:35:03+03:00
Происшествия

Причину стрельбы в Солнцево назвала полиция

Инцидент мог произойти из-за «конфликта между гражданами»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Причину стрельбы в Солнцево назвала полицияПричину стрельбы в Солнцево назвала полицияФото: Михаил ФРОЛОВ
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Правоохранительные органы назвали причину стрельбы в московском районе Солнцево, на улице Богданова. По данным полиции, инцидент произошел из-за «конфликта между гражданами», один из которых и открыл огонь.

«По предварительной информации, в районе Солнцево, на улице Богданова произошел конфликт между гражданами, в ходе которого один из участников произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия», - передает агентство РИА Новости сообщение в пресс-службе столичного главка Министерства внутренних дел.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в три часа дня в полицию Москвы поступило сообщение о стрельбе. Мужчина стрелял из пистолета в сторону отъезжающего от обочины автомобиля. Очевидцы слышали не менее четырех хлопков. Один из жителей района рассказал, что в нескольких метрах от школы. Информация о пострадавших в полицию пока не поступала. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.

Стрельба в Солнцево в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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