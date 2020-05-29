В новый КоАП вернут презумпцию невиновности

29 Май 2020 2020-05-29T19:45:22+03:00

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После жалоб бизнеса в новый «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» решено вернуть презумпцию невиновности. Об этом сообщил Минюст России, который опубликовал на портале проект КоАП для общественного обсуждения.

Кроме того, после шквала критики штрафы и наказания в проекте нового КоАП решили не увеличивать. Например, ранее штраф за превышение скорости хотели повысить с 500 до 3 тысяч рублей. Максимальный срок обязательных работ по-прежнему предлагается сократить с 200 до 60 часов.

В проекте осталось предложение предоставлять привлекаемым к административной ответственности бесплатную юридическую помощь, а также инициатива увеличить число штрафов, которые можно оплатить со скидкой 50%. Появился запрет на наказание за одно нарушение как юридического лица, так и его сотрудника. Также появился раздел про несовершеннолетних - их смогут штрафовать, отправлять на обязательные работы и закрывать им доступ на стадионы.

«Законопроект доработан с учетом замечаний и предложений, поступивших в Минюст России по результатам его рассмотрения заинтересованными государственными органами и организациями, а также гражданами в ходе публичного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы», - передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU