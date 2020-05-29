В России в единственном регионе "обнулили" коммуналку

29 Май 2020 2020-05-29T18:55:31+03:00

Такая льгота стала доступна для малоимущих семей Самарской области в апреле в качестве меры поддержки

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Самарская область оказалась единственным регионом России, где в качестве меры поддержки в период пандемии коронавируса ввели фактически обнуление коммунальных платежей для малоимущих семей. Для того, чтобы претендовать на субсидию, семья должна тратить на коммуналку в совокупности более 22% от общего дохода. Компенсацию самарцы получают за апрель , выплаты должны произвести до 31 мая.

- Наш регион стал единственным в России, кто ввел такую меру поддержки самых социально-незащищенных слоев населения, - отметил губернатор региона Дмитрий Азаров.

Такую поддержку получат более 34 тысяч семей Самарской области. На это из бюджета выделяется более 52 млн рублей.

Для того, чтобы получить компенсацию, сами жителям делать ничего не нужно. Все сведения о них поступят автоматически. Обратиться в отдел соцобеспечения нужно только в том случае, если деньги не придут из-за какой-то ошибки.

Также в регионе губернатор принял решение и о других мерах поддержки, в частности, пособие в пять тысяч рублей. Они положены вчерашним выпускникам учреждений среднего профессионального образования, военнослужащим, потерявшим работу и ряду других категорий.

Также в Самаре пособие в 5 тыс рублей выплатят на школьников от 8 до 18 лет в семьях, где доход ниже прожиточного минимума