Причины смертей от коронавируса в России поделили на пять групп
Об этом рассказал Голикова
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Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что причины смертности от коронавирусной инфекции были разделены на пять групп.
В первой группе находится 1675 умерших, из которых у 1136 Covid-19 подтвержден стопроцентно. В третьей группе 1038 случаев - иные причины смерти, но у этих людей был выявлен положительный тест на коронавирус
ИСТОЧНИК KP.RU
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