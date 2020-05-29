2020-05-29T19:21:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Причины смертей от коронавируса в России поделили на пять групп

Об этом рассказал Голикова
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Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что причины смертности от коронавирусной инфекции были разделены на пять групп.

В первой группе находится 1675 умерших, из которых у 1136 Covid-19 подтвержден стопроцентно. В третьей группе 1038 случаев - иные причины смерти, но у этих людей был выявлен положительный тест на коронавирус

ИСТОЧНИК KP.RU

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