Путин объявил 24 июня нерабочим днем

29 Май 2020 2020-05-29T20:52:47+03:00

В этот день состоится Парад Победы

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Президент России Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы. В соответствии с указом российского лидера в этот день состоится Парада Победы и салют в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Владимир Путин подписал Указ "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г"», - говорится на сайте Кремля.

В 10 часов утра в Москве, на Красной площади, в других российских городах проведут военные парады с привлечением вооружения и военной техники, а в 22 часа состоится артиллерийский салют.

Минобороны поручено определить места проведения военных парадов и артиллерийского салюта, а также обеспечить подготовку и проведение военных парадов и артиллерийского салюта.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса Парад Победы, намеченный на 9 мая, был перенесен. Вместо традиционного шествия на Красной площади в Москве и еще 50 городах был проведен авиапарад. В небе над столицей в красивых боевых порядках пролетели десятки самолетов и вертолетов.Это шоу обещают повторить и в новую дату - 24 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU