2020-05-29T20:52:47+03:00
Общество

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

В этот день состоится Парад Победы
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Путин объявил 24 июня нерабочим днемПутин объявил 24 июня нерабочим днемФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы. В соответствии с указом российского лидера в этот день состоится Парада Победы и салют в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Владимир Путин подписал Указ "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г"», - говорится на сайте Кремля.

В 10 часов утра в Москве, на Красной площади, в других российских городах проведут военные парады с привлечением вооружения и военной техники, а в 22 часа состоится артиллерийский салют.

Минобороны поручено определить места проведения военных парадов и артиллерийского салюта, а также обеспечить подготовку и проведение военных парадов и артиллерийского салюта.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса Парад Победы, намеченный на 9 мая, был перенесен. Вместо традиционного шествия на Красной площади в Москве и еще 50 городах был проведен авиапарад. В небе над столицей в красивых боевых порядках пролетели десятки самолетов и вертолетов.Это шоу обещают повторить и в новую дату - 24 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Репетиции в масках, новобранцев не возьмут: каким будет парад Победы в Москве

Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец - о подробностях подготовки к военному маршу на Красной площади (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы: Год памяти и славы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Арестовали полицейского, причастного к гибели афроамериканца в США
Леди Гага вспомнила о конфузе у дешевого кафе из-за бриллиантового колье
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Россия не вошла в список стран, которым Греция откроет границу с 15 июня
В Совфеде предлагают ввести в КоАП штраф за нарушение "детского комендантского часа"
Экс-модель PlayBoy хочет купить футбольный клуб и решить все его проблемы
В Москве побит рекорд по осадкам за последние 70 лет
Голикова пообещала: возврата к ограничительным мерам не будет
Причины смертей от коронавируса в России поделили на пять групп
Темпы прироста числа заболевших коронавирусом в России снизились в 11,8 раза
Учи.ру откроет бесплатный доступ к платформе детям из многодетных малоимущих семей
В России зарегистрировано 17 тестов на коронавирус
Кабмин выделил 9,4 млрд рублей на выплаты медикам, заразившимся коронавирусом на работе
В России в единственном регионе "обнулили" коммуналку