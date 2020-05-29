2020-05-29T21:34:39+03:00
Политика

Кравчук назвал единственный способ «остановить агрессивные дела» Москвы

Первый президент Украины обвинил лидеров европейских стран в непоследовательности с антироссийскими санкциями
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Первый президент Украины Леонид КравчукПервый президент Украины Леонид КравчукФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Единственный способ остановить «агрессивные дела» Москвы – действия жесткой и единой международной коалиции по поддержке Киева. Так считает первый президент Украины Леонид Кравчук, который раскритиковал европейские государства за их непоследовательность с антироссийскими санкциями

«То есть говорим тут одно, тут - другое, а делаем третье (…) Вот как я понимаю этот вопрос. И считаю, что другого пути остановить Россию нет, кроме как жестких, единых, объединенных в коалицию по поддержке Украины, и не только Украины, а и коалицию, которая остановила бы агрессивные дела в мире», - заявил бывший лидер незалежной в интервью изданию «Гордон».

По словам Кравчука, лидеры европейских государств совершают ошибку, когда, обсуждая антироссийские санкции, участвуют в строительстве проекта «Северный поток - 2» и обсуждают ослабление ограничительных мер, а президент России Владимир Путин «действует так, как считает возможным».

Экс-лидер Украины настаивает на том, чтобы ввести в отношении Москвы «полные финансово-экономические санкции» и дипломатическую изоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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