Пушков оценил идею Кравчука остановить «агрессивные дела» России

30 Май 2020 2020-05-30T00:45:05+03:00

Первый президент Украины ранее предложил создать коалицию для борьбы с РФ

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Член российского Совета Федерации Алексей Пушков оценил идею Леонида Кравчука о создании международной коалиции для противостояния России, которую первый украинский президент назвал «единственным способом остановить агрессивные дела российской стороны». Свое мнение по данному поводу политик написал на странице в Twitter.

По его словам, предложенный Кравчуком способ и такая идея являются абсолютно «несбыточными», ведь Украину, вероятнее всего, поддержат лишь Польша и страны Прибалтики.

- Такие меры противостояния РФ не нужны другим странам: ни Германии, ни Франции, ни Италии, ни Австрии. Украина не настолько интересна странам Европы, чтобы идти на подобное, - отметил Алексей Пушков.

Накануне первый президент Украины заявил, что для противостояния «агрессивным делам» России необходимо объединиться и принимать жесткие меры, создать международную коалицию. По мнению Кравчука, РФ в настоявшее время принимает участие «в шести военных горячих точках мира» и «оправдывает свои действия якобы благородными задачами», игнорируя нормы международного права.

ИСТОЧНИК KP.RU