2020-05-30T01:39:12+03:00
Наука

Археологи нашли марихуану на алтаре древнего еврейского храма

Это первое доказательство использования наркотиков в ранних религиозных практиках
Ксения АНУФРИЕВА
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Содержащую психотропные вещества коноплю служители древней религии сжигали во время богослужений.Содержащую психотропные вещества коноплю служители древней религии сжигали во время богослужений.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Ученые в области археологии в ходе раскопок обнаружили, что древние евреи использовали марихуану в своих религиозных практиках. Наркотическое средство исследователи нашли на алтаре храма в пустыне Негев, который был построен более 2700 лет назад. Об интересной находке сообщает издание BBC News.

Исследователи предположили, что содержащую психотропные вещества коноплю служители древней религии сжигали во время богослужений. По сообщению издания, это первое доказательство использования наркотических средств в ранних религиозных практиках евреев.

Как ранее писал сайт kp.ru, в июне этого года в Норвегии начнутся раскопки древнего корабля викингов, на исследования правительство страны уже выделило деньги из государственного бюджета. Судно более 1000 лет служило огромной гробницей для кого-то из великих воинов прошлого. Обнаружившие его с помощью современных технологий археологи намерены вытащить реликвию из-под земли целиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Археологи нашли марихуану на алтаре древнего еврейского храма
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