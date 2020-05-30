В Минздраве рассказали, как распознать рак кожи

30 Май 2020 2020-05-30T09:02:06+03:00

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Главный онколог Министерства здравоохранения напомнил, насколько опасным может быть долгое пребывание на открытом солнце. Ультрафиолетовые лучи могут спровоцировать развитие злокачественных процессов в организме и заболеваний кожи. Одно из самых опасных это меланома, которая может произойти при перерождении родинок.

- Некоторые люди имеют десятки родинок по всему телу и все они абсолютно безвредны. А вот меланома может возникнуть на теле человека даже без единой родинки, - рассказал в своём Instagram академик РАН, заслуженный врач России Андрей Каприн.

ИСТОЧНИК KP.RU