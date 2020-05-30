В Минздраве рассказали, как распознать рак кожи
Главный онколог Министерства здравоохранения напомнил, насколько опасным может быть долгое пребывание на открытом солнце. Ультрафиолетовые лучи могут спровоцировать развитие злокачественных процессов в организме и заболеваний кожи. Одно из самых опасных это меланома, которая может произойти при перерождении родинок.
- Некоторые люди имеют десятки родинок по всему телу и все они абсолютно безвредны. А вот меланома может возникнуть на теле человека даже без единой родинки, - рассказал в своём Instagram академик РАН, заслуженный врач России Андрей Каприн.
ИСТОЧНИК KP.RU