2020-05-30T15:11:04+03:00
В мире

В протестах в США застрелен сотрудник федеральной службы охраны

Беспорядки в стране начались после того, как полицейский убил при задержании афроамериканца Джорджа Флойда
Ася КУЗНЕЦОВА
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В ходе протестов в Окленде застрелили сотрудника федеральной службы охраны СШАВ ходе протестов в Окленде застрелили сотрудника федеральной службы охраны СШАФото: REUTERS
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Сотрудник федеральной службы охраны США застрелен в ходе протестов в Окленде, сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что ещё один сотрудник ведомства получил ранение.

Напомним, 25 мая полицейский Дерек Шовин при задержании давил коленом на горло 46-летнему афроамериканцу Джорджу Флойду, пока тот не перестал двигаться. Флойд умер в больнице.

После публикации видео с убийством Флойда в Миннеаполисе начались протесты, переросшие через два дня в поджоги, столкновения с полицией, грабежи и нападения на горожан, призывающих остановить беспорядки. В город ввели Нацгвардию.

Поступок полицейского осудили не только общественность и семья Флойда, но и мэр города. Вчера, 29 мая, его арестовали.

Тем временем протесты, лозунгом которых стали последние слова Флойда "Я не могу дышать", распространились на многие штаты.

Сегодня полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих с заправочной станции, которую они могли поджечь.

Кроме того, сегодня в Миннеаполисе задержали около 50 человек. Соблюдать порядок в городе помогают более 2,5 тысячи полицейских.

Кроме того, по словам представителя Национальной гвардии штата Джона Дженсена, к 31 мая в город, вероятно, введут более 1700 бойцов нацгвардии.

В Миннеаполисе продолжаются беспорядки.Протестующие в американском Миннеаполисе разграбили и сожгли более 200 зданий в ходе массовых беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе полицейского задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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