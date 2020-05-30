Май в Москве может стать самым дождливым за почти 200 лет

30 Май 2020 2020-05-30T15:26:20+03:00

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Май 2020 года может побить рекорд по осадкам - уже выпало две месячные нормы, 103 мм. Впереди еще один дождливый день. Причем завершится май тоже рекордными показателями, в понедельник 31 мая в Москве ожидается от 44 до 69 мм осадков.

- Вероятно, что будет побит рекорд самого дождливого за все наблюдения мая 1821 года, когда выпало 140 мм. Таким образом, май 2020-го может хлопнуть дверью, вписав себя в метеоисторию как самый дождливый за последние почти 200 лет,- написал в инстаграм ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Если 31 мая выпадет максимальное значение по осадкам, 69 мм, то месячный показатель будет равен 170 мм. Это больше, чем за последние 199 лет. Причем 31 мая возможны не только ливни, но даже град. На Москву надвигается холодный атмосферный фронт, похолодает до +13...+15.

ИСТОЧНИК KP.RU