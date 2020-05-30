2020-05-30T20:32:22+03:00
Общество

В Госдуме заявили, что часть поправок в Конституцию уже начала работать

Одобренные парламентом предложения нашли отражение в указах президента, принятых в период пандемии коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
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Павел КрашенинниковПавел КрашенинниковФото: Иван МАКЕЕВ
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Социальный блок поправок в Конституцию востребован и уже нашел отражение в указах президента - об этом заявили в Госдуме.

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил о президентских указах, которые Владимир Путин подписал в период пандемии коронавируса. Они направлены на поддержку бизнеса, семей с детьми, людей, которые потеряли работу. Многие из этих изменений изначально были запланированы, как поправки в главный документ страны:

- Жизнь так распорядилась, что часть поправок в основной закон фактически уже начала работать в связи со сложившейся ситуацией. Этот социальный блок, на который граждане всегда обращали внимание, он оказался востребованным,- приводит слова депутата ТАСС.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас согласен, что поправки "стали актуальны уже сейчас". Но при этом он отметил, что изменения в Конституацию внесут только после того, как состоится общероссийское голосование.

Дата голосования пока не известна, ранее в СМИ появилась информация, что этим днем может стать 24 июня. Павел Крашенинников в интервью kp.ru не подтвердил эти слухи..

ИСТОЧНИК KP.RU

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